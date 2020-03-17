Трактор, сауна и водка – Лукашенко рассказал, как побороть коронавирус

17.03.2020, 14:10, Новости дня

Александр Лукашенко поделился рецептом, как можно победить коронавирус. Как передают «Белновости», по мнению президента Белоруссии, справиться с заболеванием могут помочь сауна, водка и работа в полях.



Reuters

Александр Лукашенко рассказал, как можно победить коронавирус. Как пишут «Белновости», по мнению президента Белоруссии, справиться с заболеванием могут помочь сауна, водка и трактор.

Белорусский лидер призвал граждан не поддаваться панике, а продолжать спокойно работать.

«Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит», — заявил Лукашенко.

Он напомнил белорусам и о профилактических мерах. В частности, эффективным методом противостояния пневмонии нового типа является регулярное мытьё рук и соблюдение режима питания. Кроме того, в борьбе с коронавирусом помогает водка. Её, по словам Лукашенко, нужно принимать внутрь.

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40—50 граммов в пересчёте на чистый спирт травить этот вирус», — отметил белорусский президент.

Также Александр Лукашенко обратил внимание на то, что два-три раза в неделю полезно побывать в сауне.

«Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 не выдерживает», — добавил Лукашенко.