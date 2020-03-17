Sky News – Макрон объявил о закрытии европейских границ на 30 дней

17.03.2020, 14:10, Новости дня

Французский лидер Эммануэль Макрон объявил о закрытии внешних границ Евросоюза на 30 дней, пишет Sky News. Между тем он отметил, что французы, находящиеся за рубежом, будут иметь возможность вернуться на родину.



Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии европейских границ на 30 дней, передаёт Sky News.

«Все поездки между неевропейскими странами и ЕС, а также Шенгенской зоной будут приостановлены на 30 дней», — заявил он в телевизионном обращении.

Французы, находящиеся в отпуске за рубежом, смогут вернуться на родину, а те, кто проживает за границей, могут связаться со своими диппредставительствами, которые окажут им содействие с репатриацией.

Кроме того, Макрон объявил о серьёзной поддержке для бизнеса, а также об освобождении людей от уплаты налогов и от платы по счетам, чтобы «ни один француз не остался без средств».

Второй тур муниципальных выборов будет приостановлен.

Макрон также предупредил французов, что в течение 15 дней «передвижения будут очень сильно ограничены», при этом он упрекнул соотечественников за невыполнение ранее принятых мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Он подчеркнул, что люди больше не смогут устраивать семейные сборы и «встречаться с друзьями в парках, на улице».

Макрон потребовал от всех французских компаний предоставить сотрудникам возможность работать из дома. Он добавил, что если кто-то не станет соблюдать правила внутреннего распорядка, то к ним будут применены санкции, правда не уточнил, какие именно.

Брюссель ещё в понедельник предложил закрыть границы Евросоюза для того, чтобы остановить распространение коронавируса, но сообщил при этом, что окончательное решение будет принято во вторник, пишет Sky News.