 

КХЛ решила приостановить на неделю розыгрыш Кубка Гагарина

17.03.2020, 14:00, Разное

В Континентальной хоккейной лиге решили приостановить на неделю проведение соревнований за Кубок Гагарина в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении лиги.

За это время руководство планирует разработать и согласовать с властями новый формат чемпионата, во втором этапе которого примут участие шесть российских клубов. Точной даты возобновления турнира пока нет.

Ранее от участия в соревнованиях за Кубок Гагарина отказались команды «Барыс» из Казахстана и «Йокерит» из Финляндии. В случае возобновления турнира за кубок поборются команды «Салават Юлаев», ЦСКА, «Сибирь», «Динамо», «Ак Барс» и СКА.

На фоне распространения нового типа коронавируса, которым за последние сутки заразились 14 тысяч человек по всему миру, были отменены и другие крупные спортивные мероприятия. Так, например, в Северной Америке о приостановке сезона объявили Национальная баскетбольная ассоциация и Национальная хоккейная лига.

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Источник: Новая газета



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