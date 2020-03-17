 

Грузия вводит запрет на работу маршруток

17.03.2020, 13:56, Новости дня

Грузия запретила маршрутные такси, а также ограничила работу спортзалов и бассейнов в попытке предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Георгий Гахария.

Гахария заявил журналистам, что ограничения вступают в силу с 18 марта.

В Грузии зафиксировано 34 подтвержденных случая коронавируса. По сообщениям властей, один пациент выздоровел, в то время как более тысячи человек с подозрениями на инфекцию остаются в карантине.



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