 

Байден победил на праймериз в штате Вашингтон

17.03.2020, 13:56, Новости дня

По оценкам американских СМИ, Джо Байден победил на демократических праймериз в штате Вашингтон, которые прошли на прошлой неделе.

Это придало дополнительный импульс фавориту гонки, который надеется получить неоспоримое преимущество над своим конкурентом Берни Сандерсом в борьбе за право бросить вызов президенту Дональду Трампу на выборах в ноябре.

После того как продолжавшийся неделю подсчет завершился в понедельник вечером, телекомпания NBC и газета New York Times объявили результаты – Байден победил с небольшим отрывом.

По их данным, бывший вице-президент набрал 37,9 процента голосов, тогда как левый Сандерс – 36,4 процента.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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