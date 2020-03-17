Байден победил на праймериз в штате Вашингтон

17.03.2020, 13:56, Новости дня

По оценкам американских СМИ, Джо Байден победил на демократических праймериз в штате Вашингтон, которые прошли на прошлой неделе.

Это придало дополнительный импульс фавориту гонки, который надеется получить неоспоримое преимущество над своим конкурентом Берни Сандерсом в борьбе за право бросить вызов президенту Дональду Трампу на выборах в ноябре.

После того как продолжавшийся неделю подсчет завершился в понедельник вечером, телекомпания NBC и газета New York Times объявили результаты – Байден победил с небольшим отрывом.

По их данным, бывший вице-президент набрал 37,9 процента голосов, тогда как левый Сандерс – 36,4 процента.