Украина закрыла границу с Крымом

17.03.2020, 13:55, Новости дня

Украина ограничила пропуск граждан на границе с Крымом до 3 апреля

Об этом 17 марта сообщила пресс-служба украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, сообщает Крым.Реалии.

Согласно новым правилам, право на пересечение административной границы в сторону полуострова будут иметь лишь граждане Украины, зарегистрированные на территории аннексированного Россией Крыма и города Севастополя, а также члены их семей. С территории Крымского полуострова, напротив, выехать смогут лишь те люди, которые прописаны на материковой Украине. Возможность пересекать границу в обе стороны остается у представителей дипломатических и гуманитарных миссий.

В министерстве считают, что временное закрытие КПП на границе “не только уменьшит поток возможно инфицированных граждан Украины, но и позволит их защитить”.

Решение украинских властей осудили местные правозащитники. Так, в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека заявили, что решение влечет за собой увеличение рисков для граждан Украины, проживающих в Крыму, и противоречит политике реинтеграции.

Ранее закрытие границы между Крымом и Херсонской областью инициировалось российскими властями полуострова. Так, назначенный Кремлем глава республики Сергей Аксенов заявил, что обратился в Москву для получения санкции на закрытие КПП. Данная инициатива, утверждал Аксенов, была согласована с ФСБ России и местным крымским парламентом. Информация об итогах рассмотрения этого обращения на момент написания текста отсутствовала.

По данным университета имени Джонса Хопкинса на 17 марта, число случаев заражения короновирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 180 тысяч человек в 155 странах. Более 7000 человек умерли, почти 80 тысяч вылечились.

В Украине зафиксированы семь случаев заражения и одна смерть от COVID-19. Лидером по числу заболевших на постсоветском пространстве остается Россия: 16 марта власти страны сообщили о 93 заболевших, восемь из которых вылечились.