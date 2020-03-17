Владимир Путин признал: в России не раскрывается каждое второе преступление

17.03.2020, 13:55, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин, выступая 17 марта на расширенной коллегии Генпрокуратуры России во вторник в Москве, признал, что в России остается нераскрытым каждое второе преступление и потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью дел.

“Вынужден сегодня констатировать, что преступность в стране выросла. Увеличилось и количество нераскрытых преступлений. К сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остается нераскрытым”, – заявил Путин.

Здесь есть над чем подумать и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов, – сказал он, обращаясь к прокурорам. – Может быть, статистика стала лучше. Но если даже посмотреть на статистику и кое-какие вещи вычистить, то все равно количество нераскрытых преступлений выше, чем в прошлом году”.

Согласно официальным данным МВД, опубликованным в начале 2020 года, в 2019 году преступность в России выросла: число зарегистрированных нарушений превысило 2 млн, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Раскрыто при этом было лишь 1052,4 тыс. преступлений, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. А число нераскрытых при этом выросло на 6,4% по сравнению с прошлым годом, до 915,2 тысяч.

Из этого количества, по данным, МВД, на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 26,9%: в том числе 600 убийств и покушений на убийство, 1035 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1116 разбойных нападений и почти полмиллиона краж.

В 2018 году из 1991,5 тысячи зарегистрированных преступлений было раскрыто лишь 1088 тысяч, чуть более половины. При этом также почти четверть из нераскрытых преступлений составляли тяжкие, в первую очередь убийства и покушения на убийство.