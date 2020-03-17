Сергей Светлаков старается не шутить с женой: «Три шутки – три ребенка»

17.03.2020, 13:55, Разное

Российский актер Сергей Светлаков рассказал, что ему помогло сохранить брак с женой. В своей семье шоумен старается никогда не шутить с избранницей.

По словам популярного артиста, в отношениях с супругой лучше избегать этого. «Три шутки – три ребенка», – заявил Сергей Светлаков, отметив, что для него пока достаточного. Мораль и дисциплину ему привили в своем семействе родители, и он это хотел всегда передать детям. За милости и нежности у них отвечает мать.

Актер воспитывает троих детей. От первого брака у героя сериала «Наша Russia» – старшая дочь Анастасия, ей 11 лет. Также у Светлакова подрастают сыновья Иван и Максим. Младшему всего пару лет, но мальчик уже обожает появляться перед камерами, как его отец.