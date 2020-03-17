 

Meizu выпустила необычный кабель USB-C за 7 долларов

17.03.2020, 13:55, Разное

Разработчики из Meizu выпустили новый кабель для USB-A и USB-C стоимостью в 7 долларов. Благодаря его конструкции, нагрузка на разъем снизится, что приведет к повышению срока жизни аксессуара.
Главная особенность кабеля – разъем USB-C расположен под прямым углом. Это позволит снизить нагрузку на кабель в данном месте. Помимо этого, с помощью поддержки зарядки током силой 5 А девайсы будут заряжаться быстрее. Разработчики рассказали о материалах, используемых при создании аксессуара: речь идёт о высокопрочной оплетке из полипропиленовой нити, являющейся сверх износостойкой.

В результате тестов также выяснилась и хорошая устойчивость к растяжению и изгибу. После 5 тысяч изгибов кабель не продемонстрировал нарушения целостности конструкции или работоспособности, подытожили специалисты.



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