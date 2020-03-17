В Симферополе женщина выпала с седьмого этажа и осталась живой

17.03.2020, 13:55, Разное

В одном из районов Симферополя местная жительница выпала из окна седьмого этажа. Несмотря на полученные тяжелые повреждения она выжила и на данный момент доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной инцидента. Пострадавшая упала на козырек подъезда, но осталась в сознании. Прибывшие на место инцидента экстренные службы даже допросили её, а затем она была госпитализирована.

Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и перелом левого предплечья, её состояние сейчас оценивается как тяжелое, подытожили представители одного из медицинских учреждений Симферополя.