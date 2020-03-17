 

В Симферополе женщина выпала с седьмого этажа и осталась живой

17.03.2020, 13:55, Разное

В одном из районов Симферополя местная жительница выпала из окна седьмого этажа. Несмотря на полученные тяжелые повреждения она выжила и на данный момент доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной инцидента. Пострадавшая упала на козырек подъезда, но осталась в сознании. Прибывшие на место инцидента экстренные службы даже допросили её, а затем она была госпитализирована.

Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и перелом левого предплечья, её состояние сейчас оценивается как тяжелое, подытожили представители одного из медицинских учреждений Симферополя.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Мнение: После того, как Путин обвинил Ленина в распаде СССР, в Крыму начали сносить его памятники

29.12 / Настя Каменских восхитила поклонников «Х-Фактора» дерзким комбинезоном

29.12 / Мнение: Хороший обмен…

02.02 / Личное: Оцени меня!

05.03 / Скандалы: В Форте-деи-Марми нет проблем с мусорными свалками

17.02 / Наука: Геном гепардов показал, что они 100 тысяч лет назад мигрировали в Африку из Северной Америки

02.01 / Странный ролик старшей дочери Максима Виторгана вызвал недоумение в сети

08.02 / Деньги и лёд: Сколько заработали российские триумфаторы ЧЕ-2020 по фигурному катанию

04.03 / Блогер Екатерина Диденко рассказала о «подарке» от покойного супруга на день рождения

22.01 / Павел Дуров: В США Apple iCloud используется для шпионажа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика