Антикризисный штаб в Харькове возглавил Ярославский

17.03.2020, 13:55, Новости дня

По итогам вчерашнего совещания в Офисе президента, где представители власти и крупного бизнеса обсуждали меры борьбы с распространением коронавируса в Украине, в Харькове был создан антикризисный штаб, который возглавил владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, сообщает “РБК-Украина”.

В штаб вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер, отмечает агентство.

“РБК-Украина” напоминает, что самый богатый человек Азии, китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма и владелец DCH Александр Ярославский организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики коронавируса на $80 млн долларов. Тест-системы для 1 млн человек будут в Украине уже в субботу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Большинство заболевших – 81 116 человек – жители Китая.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.

С 18 марта Зеленский поручил ужесточить карантинные мероприятия в стране из-за распространения коронавируса и остановить все внутриукраинские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки, а также закрыть метрополитены.

Кабмин Украины поручил Минздраву обеспечить временное прекращение плановых операций и госпитализаций и перепрофилирование медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных коронавирусом людей в тяжелых состояниях. Верховная Рада приняла 17 марта ряд законопроектов, связанных с пандемией, в том числе предложила ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом COVID-19.