Рада продолжит работу во время карантина

17.03.2020, 13:55, Новости дня

Верховная Рада продолжит работу во время карантина по поводу эпидемии коронавируса. Об этом сегодня в ходе внеочередного заседания парламента заявил спикер Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По его словам, Рада меняет формат, но не закрывается на карантин.

“Верховная Рада продолжает работу, потому что мы понимаем ответственность, которая лежит на нас и на президенте Украины”, – отметил Разумков.

Согласно проектам постановления №3218 и №3224, нардепы будут работать в комитетах и фракциях.

В Украине с 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19. 17 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

В Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.