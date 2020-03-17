Глава Мосгоризбиркома ушёл в отставку из-за неизвестной болезни

17.03.2020, 13:53, Новости дня

Имя нового председателя объявят 18 марта.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов покидает свой пост из-за болезни. Горбунову 66 лет, он уже находится на пенсии.

Новый председатель избирательной комиссии будет объявлен 18 марта, сообщает ТАСС. Источник «Эха Москвы» в Центризбиркоме утверждает, что место Горбунова займёт его заместитель Юрий Ершов.

«Покидаю свой пост по состоянию здоровья. Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной. Завтра узнаете, кто займет мою должность», – заявил Горбунов.

Связана ли его госпитализация с коронавирусной инфекцией и какова именно причина госпитализации, Горбунов говорить не стал. Накануне на удаленную работу попросили отправиться всех членов “Единой России”.

Напомним, что в апреле Москве и всей России предстоит проголосовать за или против поправок в Конституцию, которые в частности «обнулят» президентский срок Владимира Путина.