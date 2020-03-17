Глава Еврейской автономной области застрял в лифте больницы после ремонта

17.03.2020, 13:53, Новости дня

Вместе с Ростиславом Гольдштейном застрял и главврач детской областной больницы Биробиджана.

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн 17 марта застрял в лифте детской областной больницы Биробиджана, которую приехал проверять после ремонта.

Вместе с главой региона оказался заперт главный врач больницы. К сожалению неизвестно, о чем говорили «пленники» лифта, но они могли бы обсудить например состоявшийся ремонт, на который было потрачено 211,5 миллиона рублей.

Деньги выделили в рамках плана социального развития центров экономического роста, который реализуется по поручению президента России. Основная часть средств была потрачена на замену систем тепло- и водоснабжения, электроснабжения, переоборудование пищеблока, установку камер видеонаблюдения. Также 4,7 миллиона рублей израсходовали на оснащение поликлиники мебелью и оборудованием.

В больнице заявили, что лифт используют только в экстренных случаях.