Первые жертвы коронавируса в Москве: стриптизерши остались без работы

17.03.2020, 13:53, Новости дня

Девушки, работающие в столице в стриптиз-клубах оказались фактически на улице, поскольку теперь мэрия запретила собираться в помещениях больше 50 человек.

Кто бы мог подумать, что первыми жертвами коронавируса в Москве станут девушки, которые работают в стриптиз-клубах, а точнее, работали – заведения массово закрываются. С учетом того, что количество занятых в этой сфере развлечений исчисляется тысячами, то можно смело говорить о первой социальной группе безработных в столице.

И все потому, что по указу мэра Москвы Сергея Собянина, запрещено проводить любые мероприятия в помещениях с участием более 50 человек. Вот и пришлось владельцам клубов с так называемой концертно-развлекательно-зажигательной программой закрываться, выставляя сотрудниц танцевального жанра на пилоне на улицу.

Хлеб у стриптизерш, конечно же, не из легких, но сытный, потому большинство симпатичных девушек и стекались в Москву за стабильными заработками и, что скрывать, еще и за счастливым билетиком. А теперь вот – улица. Куда бедной девушке податься без денег, ведь квартира съемная, за которую, как минимум в столице приходится выкладывать ежемесячно по 40-50 тысяч рублей. Да еще одеваться надо, тренироваться для поддержания хорошей формы, холить и лелеять тело для привередливых посетителей. А ведь многие из них денег не жалеют, чтобы поглядеть на красивых извивающихся девушек в клубах да барах. Вот, к примеру, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перед той самой дракой, которая привела их за решетку, оставили в одним из столичных стриптиз-баров 400 тысяч рублей. Да и других клиентов хватало: приглашали на разные корпоративы да дни рождения. И со “счастливым билетиком” тоже не сказки. Герой сериала “Универ” Виталий Гогунский выбрал себе одну из стриптизерш.

А сейчас что? Неужели конец? Одним словом, работы нет, считай ничего нет. Покупать билеты и домой? Или куда податься?

Правда, знающие люди предполагают, что вряд ли кто-то из девушек вернется на «малую родину», ведь не для того уезжали. Скорее всего будут искать возможность пристроиться в какие-то «камерные» клубы. Одна надежда, что человека никакой коронавирус не лишит желания хлеба и зрелищ.