Динамика коронавируса на 17 марта: более 7000 жертв в мире и новый побег в московской больнице

17.03.2020, 13:53, Новости дня

Появилась информация, что Москву могут полностью закрыть на карантин.

В России на 17 марта не прибавилось новых зараженных коронавирусом по официальной статистике – насчитывается 93 инфицированных, как и накануне. Пять человек излечились, смертельных случаев нет. Всего проведено 109939 тестов, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

В мире зафиксировано более 183 тысяч инфицированных COVID-19. За сутки стало больше примерно 13 тысяч заболевших. Уровень темпов распространения коронавируса сохраняется – за предыдущие сутки рост был таким же. Еще день назад заболевших было меньше – примерно 10 тысяч за сутки.

Число жертв коронавируса перевалило за 7000 человек (7162 умерших на 12.00 мск). За сутки скончались 653 человека, это так же примерно равно итогам предыдущих суток.

За сутки поправились 2108 человек, это больше, чем день назад. когда выздоровели около 1800 человек. Всего в списке излечившихся – 79980 человек.

В Италии и Испании введен тотальный карантин. Выходить из дома можно только за продуктами, в аптеку и на работу, если работать удаленно нет возможности.

Италия занимает второе место в мире по числу заболевших и умерших – 27980 зараженных и 2158 скончавшихся. Северная Италия на съемках с квадрокоптера выглядит как мир после апокалипсиса – практически полностью пустые дороги. Третье место по заболевшим занимает Иран – 14991 человек, умерли 853 человека.

В Москве действуют два медицинских заведения для изоляции заболевших и людей с подозрениями на COVID-19. Это первая инфекционная больница и больница в Коммунарке. Третье медицинское заведение строится в оперативном режиме.

Во вторник, 17 марта, стало известно, что из медцентра в Коммунарке сбежал пациент с коронавирусом по имени Алексей Нелюбин. Ночью он просто ушел в неизвестно направлении. Его ищет полиция и Росгвардия. На первом этапе у пациента подтвердили заболевание COVID-19, его анализы направлены в лабораторию «Вектор». Днем ранее другая пациентка также самовольно покинула больницу в Коммунарке.

Детские сады Москвы решено не закрывать из-за коронавируса. В них сохранится свободное посещение до 12 апреля. Об этом 17 марта сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Напомним, что накануне московские школы было решено закрыть с 21 марта, до этого срока будет действовать режим свободного посещения. Музеи Москвы с 17 марта начали закрываться на время карантинных мер. Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия в России — в частности, матчи Российской футбольной премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги и баскетбольной Единой лиги ВТБ — отменены до 10 апреля.

Ранее 17 марта было решено перенести на осень празднование Дня космонавтики. С 18 марта закрываются все государственные границы России для въезда иностранцев.

Тем временем стало известно, что тысячи московских стриптизерш остались без работы из-за массового закрытия клубов. А члены “Единой России” перешли на удаленку по распоряжению Дмитрия Медведева.

Из медийных персон за сутки заболел актер Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда в «Игре престолов». Норвежский актер заявил, что самоизолировался на необходимое время. Он отметил, что хорошее здоровье позволит ему справиться с вирусом, а вот людей с высоким риском надо поберечь. А вот Том Хэнкс и его жена практически выздоровели.