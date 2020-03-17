Пухляш поедет вместе с Little Big на «Евровидение»
17.03.2020, 13:51, Новости дня
Танцор Дмитрий Красилов (Пухляш), снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет на песенный конкурс «Евровидение».
«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!» – сообщил коллектив в Instagram.
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Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам! The most frequently asked question whether we take Dima Krasilov with us or not. The answer is YES, he is up to go with us to Rotterdam!
Ранее в Сети появилась петиция с призывом взять на «Евровидение» танцора Дмитрия Красилова. Также Пухляш восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
Напомним, Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах представит известная в Европе российская группа Little Big, которая исполнит песню Uno.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в презентованной для Евровидения песне группы Little Big видна гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию на Евровидении представят провинциальные гопники.
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