Пухляш поедет вместе с Little Big на «Евровидение»

17.03.2020, 13:51, Новости дня

Танцор Дмитрий Красилов (Пухляш), снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет на песенный конкурс «Евровидение».

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!» – сообщил коллектив в Instagram.

Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам! The most frequently asked question whether we take Dima Krasilov with us or not. The answer is YES, he is up to go with us to Rotterdam!

Публикация от LITTLE BIG (@littlebigband) 17 Мар 2020 в 3:25 PDT

Ранее в Сети появилась петиция с призывом взять на «Евровидение» танцора Дмитрия Красилова. Также Пухляш восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.

Напомним, Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах представит известная в Европе российская группа Little Big, которая исполнит песню Uno.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в презентованной для Евровидения песне группы Little Big видна гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию на Евровидении представят провинциальные гопники.