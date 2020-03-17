Суд по делу о крушении рейса МН17 продолжится в закрытом режиме из-за коронавируса

17.03.2020, 13:50, Новости дня

Судебный процесс в Нидерландах по делу четырех человек, обвиняемых в убийстве в связи с крушением самолета авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году продолжится за закрытыми дверями позднее в этом месяц из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщили в суде во вторник.

Предварительные слушания по делу трех россиян и одного гражданина Украины начались в Амстердаме на прошлой неделе.

По версии обвинения, подсудимые помогли установить российскую ракетную систему, из которой был сбит пассажирский самолет, в результате чего все люди на борту погибли.

Из 298 жертв большинство были гражданами Нидерландов.

Следующее слушание пройдет 23 марта. Оно будет закрыто для прессы и родных пострадавших, также будет ограничено число прокуроров и адвокатов, допущенных в зал заседаний, сообщили в суде.

После этого разбирательство планируется продолжить в июне.