Закон о поправках в Конституцию и коронавирус

17.03.2020, 13:50, Новости дня

Организаторы кампании «НЕТ!» решили перенести митинг протеста в Москве против конституционных поправок с 22 марта на более позднюю дату в виду угрозы распространения коронавируса.

В то же время по этой же причине они требуют от властей не проводить и назначенное на 22 апреля текущего года голосование во всероссийском масштабе по поводу поправок.

«Мы по-прежнему уверены, что обнуление президентских сроков Путина, которому пытаются придать легитимность с помощью «общероссийского голосования», абсолютно незаконно и является государственным переворотом, – говорится в заявлении оргкомитета кампании «НЕТ!». – Однако во время пандемии коронавируса само «общероссийское голосование», в котором примут участие миллионы людей, будет угрожать их здоровью и жизни».

При этом организаторы кампании «НЕТ!» по-прежнему настаивают на отказе от изменения Конституции России «в интересах Владимира Путина и удерживающих власть кругов» и настроены продолжать свою кампанию, призывая голосовать «против» поправок в независимости от того, согласятся власти перенести голосование или нет.

Решения о проведении митингов в других российских городах примут региональные комитеты кампании «НЕТ!».

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов также подчеркнул в Telegram, что считает правильным поставить вопрос об отмене голосования 22 апреля. Венедиктов уточнил, что 95% столичных избирательных участков расположены в школах, которые «пора отправлять на карантин» в связи с пандемией. Пока в Москве вместо карантина введено свободное посещение школьных заведений.

Напомним, накануне Конституционный суд (КС) РФ признал соответствующим российской Конституции инициированный президентом Владимиром Путиным документ о поправке в Основной закон страны. Теперь для вступления документа в силу остается единственное препятствие – так называемое всероссийское голосование. Причем 22 апреля объявлено выходным днем. В случае, если за поправки выскажутся более половины проголосовавших, измененная Конституция вступит в силу с момента публикации итогов голосования.

Один из организаторов кампании «НЕТ!», гражданская активистка Юлия Галямина в комментарии Русской службе «Голоса Америки» сказала, что перенос протестной акции с 22 марта помимо пандемии коронавируса связан еще и с тем, что в столице запрещены массовые мероприятия. «Естественно, что и общество напугано тем, как развивается ситуация, официальной статистике мало веры, – добавила она. – Поэтому сейчас нет смысла проводить митинг, подставляя людей под опасность. С другой стороны, понятно, что само по себе голосование тоже является с точки зрения распространения инфекции опасным мероприятием, особенно для пожилых людей. Поэтому мы считаем, что сейчас надо требовать от властей не проводить голосование в апреле».

В Москве в соответствии с указом градоначальника Сергея Собянина запрещены, невзирая на численность, любые массовые мероприятия на открытом воздухе вплоть до 10 апреля. То же самое касается проведения мероприятий в закрытых помещениях, если численность участников превышает 50 человек.

Вместе с тем Юлия Галямина заявила, что оргкомитет продолжит вести свою кампанию «против узурпации власти», прежде всего в интернете и в других городах, помимо Москвы и Санкт-Петербурге. В России есть города, где протестные настроения довольно высокие и люди готовы выходить на улицу, резюмировала она.

Как сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова, число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек. Согласно официальным данным, всего на тот день в стране насчитано 93 сего инфицированных, 8 выздоровели, умерших не было.

В соответствии со сводкой Всемирная организации здравоохранения, за прошедшие сутки в мире подтверждены почти 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 862 человека умерли. В эпицентр пандемии коронавируса превратилась Европа. Больше всего инфицированных в Италии – 25 тысяч. В Китае пандемия пошла на спад.