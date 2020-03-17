 

Хорошие вести: 8 человек вылечились от коронавируса в России

17.03.2020, 13:50, Разное

Появились хорошие новости касательно борьбы с пандемией COVID-19 в России. Стало известно, что восемь человек вылечились от коронавируса на территории страны. 

Стоит отметить, что для борьбы с распространением COVID-19 правительство приняло решение закрыть границы с 18 марта по 1 мая. Предполагается выделить дополнительные 300 миллиардов рублей на борьбу с пандемией.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Microsoft выпустила доступное для всех обновление Windows 10

17.01 / Под Тверью нашли удивительное письмо немецкого солдата 1943 года

22.02 / Ученые: «Для здоровья сердца очень полезен отпуск»

06.03 / Скандалы: Высоцкий и «12 стульев»

27.12 / Россиянам предрекли массовое вымирание

16.01 / Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка

07.01 / Набросившихся на Путина украинцев жестко поставили на место

07.01 / Канделаки ответила на критику

06.03 / Учёные открыли в человеческом мозге микробиом

29.12 / Ученые: Чрезмерное употребление сахара негативно воздействует на мужскую сперму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика