Газопровод «Сила Сибири» приостановлена на ремонт

17.03.2020, 13:45, Разное

До 1 апреля приостановили работу газопроводной магистрали «Сила Сибири», по которой топливо поставляют в Китай. С соответственной информацией выступили в компании «Газпром».

Представители отечественной корпорации отметили, что на магистрали ведутся профилактические работы, время реализации таких мероприятий уже согласовали с китайской стороной. Как передает «ГлобалМск», профилактика оборудования и всех имеющихся систем «Силы Сибири» в плановом режиме проводится два раза в один год: весной и осенью. Поставка газа китайским потребителям началась в конце прошедшего года. Церемония запуска магистрали состоялась в виде телемоста, в котором поучаствовали руководитель КНР Си Цзиньпинь, глава правления российской компании «Газпром» и президент РФ Владимир Путин.

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