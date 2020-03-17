 

Газопровод «Сила Сибири» приостановлена на ремонт

17.03.2020, 13:45, Разное

До 1 апреля приостановили работу газопроводной магистрали «Сила Сибири», по которой топливо поставляют в Китай. С соответственной информацией выступили в компании «Газпром».
Представители отечественной корпорации отметили, что на магистрали ведутся профилактические работы, время реализации таких мероприятий уже согласовали с китайской стороной. Как передает «ГлобалМск», профилактика оборудования и всех имеющихся систем «Силы Сибири» в плановом режиме проводится два раза в один год: весной и осенью. Поставка газа китайским потребителям началась в конце прошедшего года. Церемония запуска магистрали состоялась в виде телемоста, в котором поучаствовали руководитель КНР Си Цзиньпинь, глава правления российской компании «Газпром» и президент РФ Владимир Путин.

После критики со стороны лидера Кремля Болгария начала строить распределительную сеть «Турецкого потока», о чем прежде сообщал Алексей Миллер на телевидении. В отечественном Минэнерго подтвердили факт выполнения обязательств Софией.



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