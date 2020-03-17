Роспотребнадзор: Самолеты первых лиц страны дезинфицируют

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17.03.2020, 13:45, Разное

Представители Роспотребнадзора сообщили, что самолеты, предназначенные для передвижения первых лиц страны, проходят санитарную обработку. Воздушные суда дезинфицируют, строго придерживаясь рекомендаций ведомства.
Перевозки руководства РФ осуществляются самолетами спецотряда «Россия». Данное предприятие располагается в аэропорту Москвы «Внуково» в правительственном терминале. В разгар эпидемии коронавируса в мире по рекомендации Роспотребнадзора все воздушные суда во «Внуково-2» проходят дезинфекцию.

Ранее ведомство предписало обрабатывать обеззараживающими средствами лайнеры, совершавшие перелеты в страны, являющиеся эпицентрами пандемии, а всех сотрудников обеспечить защитными масками, напоминает «ПолитЭксперт». С 16 марта для россиян открыли горячую линию для консультаций по вопросам коронавируса.



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