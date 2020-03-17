 

В России выздоровели пять инфицированных короновирусом

17.03.2020, 13:45, Разное

В РФ после поведения около 110 000 скринов на Covid-19 зафиксировано 93 случая заражения. На сегодняшний день пять пациентов с обнаруженным коронавирусом, как сообщают в Минздраве, уже выздоровели.
Среди излечившихся – два россиянина, два гражданина Китая и один итальянец. Кроме того, сообщается, что из больницы выписаны еще три человека, доставленные в Россию с круизного морского судна Diamond Princess.

По последней информации, в РФ подтверждены 93 случая инфицирования коронавирусом нового типа. Госпитализированы 79 человек, у 57 из них заболевание протекает легко и без явно выраженных симптомов. В Роспотребнадзоре напоминают о запрете посещения людей, отправленных на карантин.

Всего в мире коронавирусом инфицированы свыше 181 000 человек в более 140 странах. Зафиксировано около 7000 смертей из-за опасной болезни. В связи с серьезностью сложившейся ситуации ВОЗ 11 марта признала вспышку Covid-19 пандемией.



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