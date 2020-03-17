Владимир Путин назвал приоритет работы органов прокуратуры
17.03.2020, 13:33, Новости дня
Президент Владимир Путин заявил, что безусловным приоритетом работы прокуратуры должно быть обеспечение охраны прав несовершеннолетних.
«В числе безусловных приоритетов государства органов прокуратуры в том числе охрана прав несовершеннолетних. Дети, подростки, тем более оставшиеся без попечения семьи, родных, мы с вами это хорошо знаем и понимаем, находятся в зоне риска. Наша задача вместе с коллегами из других правоохранительных органов, социальных служб, общественных объединений обеспечить их надежную защиту от разного рода посягательств», – сообщил Путин в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, передает РИА «Новости».
По его словам, нужно тщательным образом контролировать расследование уголовных дел по преступлениям, совершенным против детей.
Президент добавил, что в РФ много нарушений прав осужденных.
«В последние годы Генеральной прокуратурой взят курс на усиление прокурорского надзора за соблюдением законности и прав осужденных в местах лишения свободы. Однако, как показывает практика, нарушений прав осужденных по-прежнему еще много, очень много», – отметил он.
Он попросил ведомство совместно с ФСИН принять комплексные меры по обеспечению безопасности осужденных, профилактики правонарушений в учреждениях уголовно-исправительной системы и активнее сотрудничать с Советом по развитию гражданского общества, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ и представителями гражданского общества.
В ходе заседании коллегии глава государства также сообщил, что число преступлений в РФ возросло, причем каждое второе остается нераскрытым.
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