Роспотребнадзор обязал ограничить проведение массовых мероприятий

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17.03.2020, 13:43, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила главам регионов ограничить проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа власти субъектов России) ограничить проведение массовых мероприятий», – говорится в постановлении главного государственного санврача России, передает ТАСС. 

Также Роспотребнадзор предписал Минздравам в регионах организовать тестирование на коронавирус у всех желающих. 

«Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить <…> организацию и проведение лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными СOVID-2019», – говорится в документе.

Ранее глава Роспотребнадзора обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель. 

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека.

В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 93 случая, пятеро выздоровели.



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