 

Президент Путин потребовал пресекать попытки дестабилизации общества

17.03.2020, 13:43, Новости дня

Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, потребовал пресекать любые попытки дестабилизации общества.

«Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни», – передает ТАСС слова Путина.

Тем временем генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что российские прокуроры в 2019 году привлекли к административной ответственности около 400 человек за возбуждение ненависти или вражды.

«Прокурорами применялись новые полномочия по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в возбуждении ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения, отношения к религии (возбуждено 427 дел, наказано почти 400 человек). Данную практику нужно нарабатывать и дальше», – сказал Краснов.

Ранее Путин заявил, что несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад. При этом президент потребовал, чтобы все участники митингов соблюдали правила проведения публичных акций, в противном случае ситуация может вылиться в уличные беспорядки.



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