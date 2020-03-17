Ванесса Паради поддержала Джонни Деппа на фоне его разбирательств с Эмбер Херд

17.03.2020, 13:41, Разное

23 марта начнется последнее 10-дневное разбирательство, которое должно поставить точку в спорах 56-летнего Джонни Деппа и 33-летней Эмбер Херд и их взаимных претензиях друг к другу. Решающим в этом деле может оказаться любое свидетельство. Свои показания в пользу Деппа на прошлой неделе суду представили его бывшая невеста Вайнона Райдер и актриса Пенелопа Крус. Сегодня к ним присоединилась еще одна экс-возлюбленная актера, 47-летняя Ванесса Паради. Напомним, они были вместе с 1999 по 2012 год. В отличие от Херд, Паради сохранила с актером дружеские отношения, они вместе растят двоих детей – 20-летнюю дочь Лили-Роуз и 17-летнего сына Джека.

Французская актриса и певица открыто выступила в защиту бывшего.

Я знаю Джонни Деппа более 25 лет. Мы были партнерами 14 лет, вместе растили двоих детей. И все эти годы он был добрым, внимательным, щедрым человеком и отцом, который не способен на насилие. На съемках все актеры, режиссеры и целые съемочные группы обожали его, потому что он скромный человек, относящийся с уважением ко всем, а еще он один из лучших актеров, каких нам доводилось видеть. Я знаю про обвинения, публично выдвинутые против него Эмбер Херд… Все это совсем не похоже на настоящего Джонни, которого знала я. Все те годы, что мы были вместе, он никогда не был жестоким со мной, никогда не оскорблял. Ужасные обвинения удручают. Они разрушили его карьеру, потому что, к сожалению, люди продолжают верить этим ложным фактам,

– написала она в открытом письме Washington Post. Надо отметить, что Ванесса уже выступала на стороне Джонни в рамках его бракоразводного процесса с Эмбер несколько лет назад.

Джонни Депп и Ванесса Паради

Напомним, в 2016 году после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд. За клевету с Эмбер Херд актер потребовал 50 миллионов долларов. Суды продолжаются до сих пор, а актеры собирают все новые и новые доказательства вины друг друга.

После того как достоянием общественности стали аудиозаписи, из которых стало очевидным, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни, в долгой судебной тяжбе экс-супругов можно было бы поставить точку. Адвокаты Деппа заявили, что эти записи свидетельствуют о клевете актрисы (в первую очередь речь идет о письме, в котором Эмбер описала в красках, как Депп бил ее, и фотографиях с запечатленным на них разгромом их дома) и указывают на то, что не он, а она практиковала домашнее насилие.

В середине февраля Херд подала новое ходатайство в суд, по которому требует приобщить к делу отношения Джонни Деппа с Харви Вайнштейном. Компания Вайнштейна спродюсировала несколько фильмов с Джонни Деппом. Из этого Херд заключила, что продюсер мог оказать дурное влияние на ее бывшего мужа. Поэтому она запросила записи всех разговоров Деппа и Вайнштейна. Также в распоряжение суда попали переписки Деппа с друзьями, где он угрожает Эмбер.