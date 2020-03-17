Без юмора не обошлось: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом

17.03.2020, 13:41, Разное

Пользуясь своим общественным влиянием, звезды со всего мира призывают объединиться для борьбы с коронавирусом. В первую очередь, следуя предписаниям ВОЗ, ограничить контакты с внешним миром, во-вторых – по возможности помогать тем, кто в этом нуждается.

Голливудская пара Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов организациям Feeding America и Food Banks Canada, которые оказывают поддержку пожилым людям и семьям с низким доходом. Супруги называют эти группы населения “наиболее жестоко затронутыми последствиями эпидемии”.

Помните, для любви не существует расстояний и преград. Все мы можем сделать что-то друг для друга, даже если это что-то – просто посидеть дома,

– написала Блейк в социальных сетях.

Впрочем, благие намерения и серьезность их поступка не отменяют знаменитого чувства юмора супругов. Так, Блейк подшутила над мужем, написав в социальных сетях:

Может кто-нибудь передать Райану, что “эмоциональное дистанцирование” от тещи – это не выход. Ничто не сможет его спасти.

А Райан в свою очередь подколол коллегу Хью Джекмана, написав:

Берегите свои тела и сердца. Оставьте место для радости. Позвоните кому-то, кто сейчас в изоляции и кому нужно общение. Например, Хью: 1-555-….

Напомним, многие публичные персоны сделали пожертвования для борьбы с эпидемией. Так, Донателла Версаче направила 200 тысяч долларов в отделение интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане. Леди Гага с прошлой недели сидит на карантине и жертвует 20 процентов прибыли с продажи косметики Haus Labs продовольственным магазинам в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Джастин Бибер одним из первых, еще в феврале, отправил 30 тысяч долларов в пекинский благотворительный фонд Chunmiao, помогающий детям, пострадавшим от коронавируса. Бен Аффлек, Ванесса Хадженс, Джастин Тимберлейк не назвали суммы, которые отправили в фонды, но также призвали всех коллег объединиться в поддержке нуждающимся в непростое время.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире на вечер 16 марта превысило 180 тысяч человек. На планете более 150 стран и территорий, где выявили вирус.