 

Полторы тысячи украинцев вернулись в Украину из Египта

17.03.2020, 13:40, Новости дня

17 марта из египетского Шарм-эль-Шейха в Украину вернулось полторы тысячи украинцев. Об этом сообщается на странице “Коронавирус в мире – оперативно от МИД” в Twitter, которую ведет Министерство иностранных дел Украины.

“1,5 тысячи граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха. В Борисполь прибыло уже шесть рейсов, вернулись 1146 украинских граждан. Также два самолета прибыли во Львов, один – в Харьков”, – говорится в сообщении.

1,5 тисячі громадян громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха. До Борисполя прибуло вже 6 рейсів, які повернули 1146 українських громадян. Також 2 літаки прибули до Львова, один-до Харкова.
Вітаємо на рідній землі!
Повертаємо своїх завдяки зусиллям посольств і консульств. pic.twitter.com/URQr9ZcboF

— Коронавірус у світі – оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 17, 2020

На онлайн-табло компании SkyUp указано, что в течение дня компания намерена осуществить 20 рейсов из Египта в Украину. Самолеты способны перевезти около 3,8 тыс. пассажиров. 

В Украину вернулись также более 100 украинцев из Грузии, сообщил “Интерфакс-Украина” заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

С 19 марта Египет в связи с угрозой распостранения коронавируса прекращает авиасообщение. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 17 марта в стране заразилось 126 человек, двое из них скончались. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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