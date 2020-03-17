Киевское метро закроется сегодня в 23.00

17.03.2020, 13:40, Новости дня

Киевский метрополитен прекратит работу в 23.00 17 марта. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Facebook, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Мы делаем все, чтобы защитить киевлян от распространения инфекции коронавируса… Сегодня с 23 часов Киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно – до 3 апреля”, – сказал он.

Кличко сообщил, что наземный пассажирский транспорт будет работать в Киеве в штатном режиме, “дублируя линии метрополитена”.

“Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье, безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих, пользоваться средствами индивидуальной защиты”, – сказал мэр города.

В Києві тимчасово закривається метрополітен Друзі! Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня. Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро. Я закликаю киян піклуватися про своє здоров'я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих – користуватися засобами індивідуального захисту. Posted by Віталій Кличко on Teisipäev, 17. märts 2020

Метрополитены действуют в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре. Дневной пассажиропоток Киевского метрополитена составляет около 1,4 млн, Харьковского – около 600 тыс., Днепровского – 18 тыс.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции призвал закрыть метро с 12.00 18 марта. Но на заседании правительства было принято решение прекратить работу этого вида транспорта с 17 марта.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что закрывать метро не собирается. “Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться”, – сказал он. Зеленский ответил, что в случае срыва карантина Кернеса ждет уголовная ответственность.

17 марта Харьковский горсовет сообщил, что метро в городе все же прекратит работу в 20.00 17 марта и будет закрытым до 3 апреля. В Днепровском метрополитене изданию “ГОРДОН” сообщили, что пока не знают точное время, когда метро остановится.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. Во многих городах страны также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.