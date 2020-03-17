Нурмагомедов и Фергюсон могут провести бой в Дубае

17.03.2020, 13:32, Новости дня

Титульный бой Абсолютного бойцовского чемпионата легкой весовой категории между действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может протий в Дубае. Об этом сообщил отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

"Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, ведь там жара. Плюс, я думаю, в ОАЭ быстрее и легче оплатят бой UFC, — цитирует Нурмагомедова-старшего Евроспорт.Ru. – Вполне вероятно, что это может быть и Абу-Даби, но все зависит от того, как договориться Дэйна Уайт. Не могу утверждать, но больше шансов именно там".

Напомним, что изначально бой Нурмагомедова и Фергюсона был запланирован на 18 апреля, и должен был пройти в Нью-Йорке, но власти запретили проведение всех массовых мероприятий в штате. В связи с этим Уайт предположил, что бой может пройти не в США.