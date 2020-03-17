 

В Самаре страховщики решили зарабатывать на коронавирусе

17.03.2020, 13:32, Новости дня

Страховые компании решили воспользовались ситуацией с коронавирусной инфекцией и заработать на этом. На рынке Самары появились "заманчивые" предложения от компаний.

Для одних сложившаяся ситуация является опасением и заботой о здоровье, для других хорошая возможность заработать дополнительные деньги. Жители областного центра кинулись скупать продукты питания, антибактериальные средства и медицинские маски. Страховщики воспользовались ситуацией по-своему.

В Самаре появились предложения оформить полис стоимостью от 2 до 10 тысяч рублей, в случае заражения коронавирусом клиент получит выплату до 200 тысяч рублей. В случае же смерти родственникам выплатят аж миллион рублей.

По другой программе, передают "Вести Самара", клиентам предлагается купить полис от 3 до 9 тысяч, и тогда заболевший сможет рассчитывать компенсацию от 3 до 6 тысяч рублей в день. А случае смерти близкие получат от 300 до миллиона рублей, пишет "СО онлайн".

Текст:

ГТРК "Самара"



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