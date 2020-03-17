Путин призвал прокуратуру пресекать любые действия, дестабилизирующие ситуацию

17.03.2020, 13:32, Новости дня

Во время выступления на коллегии Генпрокуратуры президент РФ поставил перед сотрудниками надзорного ведомства продолжать пресекать любые действия, дестабилизирующие ситуацию в обществе и разжигающие межнациональную и межконфессиональную рознь.

Также Владимир Путин обратил внимание на необходимость "добиваться обеспечения и внимательно отслеживать все аспекты антитеррористической защищенности социально значимых объектов, а также мест массового пребывания людей", передает "Россия 24".

Глава государства напомнил, что в 2019 году благодаря работе прокуроров экстремистскими были признаны три организации, их деятельность запрещена. Кроме того, было принято решение признать нежелательной деятельность четырех иностранных неправительственных организаций.