 

Путин призвал прокуратуру пресекать любые действия, дестабилизирующие ситуацию

17.03.2020, 13:32, Новости дня

Во время выступления на коллегии Генпрокуратуры президент РФ поставил перед сотрудниками надзорного ведомства продолжать пресекать любые действия, дестабилизирующие ситуацию в обществе и разжигающие межнациональную и межконфессиональную рознь.

Также Владимир Путин обратил внимание на необходимость "добиваться обеспечения и внимательно отслеживать все аспекты антитеррористической защищенности социально значимых объектов, а также мест массового пребывания людей", передает "Россия 24".

Глава государства напомнил, что в 2019 году благодаря работе прокуроров экстремистскими были признаны три организации, их деятельность запрещена. Кроме того, было принято решение признать нежелательной деятельность четырех иностранных неправительственных организаций.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Глобальное потепление может увеличить количество смертей от несчастных случаев

26.01 / Недорогой кроссовер Suzuki S-Presso станет глобальной моделью

22.01 / Рябошапка попросил правительство урегулировать вопрос принудительного питания заключенных

22.01 / Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее «исчезновении»

11.02 / Двоих мужчин порезали в драке у торгового центра в Москве

24.02 / Верещук: За законопроект “О медиа” нельзя голосовать даже в первом чтении. Потом внести кардинальные изменения уже не получится

04.03 / ЕС согласовал продление антироссийских санкций

06.03 / Аферисты похитили 3 млрд рублей из бюджета России

26.01 / В Польше рассказали о предстоящем праздновании годовщины освобождения Освенцима

13.02 / Уборщица отдалась воспитанникам интерната и получила шесть лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика