Началось первое клиническое исследование вакцины против COVID-19

17.03.2020, 13:31, Новости дня

16 марта в американском Сиэтле началось первое клиническое исследование экспериментальной вакцины против COVID-19. Сначала ее действие проверят на 45 участниках, сообщает Agence France-Presse.

Первую дозу уже получили четыре участника. Экспериментальная вакцина, текущее название которой mRNA-1273, была разработана Национальным институтом Аллергии и инфекционных болезней (NIAID) и кембриджской биотехнологической компанией Moderna.

В течение шести недель каждый участник исследования получит по две дозы вакцины. Промежуток между вакцинацией и ревакцинацией составляет 28 дней. Далее за здоровьем каждого привитого будут наблюдать в течение 14 месяцев: при личных посещениях и в телефонном режиме. Ученые будут оценивать реакцию иммунитета людей на введение вакцины на основании анализов крови.

Вакцина не содержит ни живых, ни инактивированных вирусов. Ее основной действующий компонент – матричная РНК вируса. Именно к ней, если вакцина окажется успешной, организм человека будет вырабатывать антитела.

Компания Moderna ранее работала над вакциной против ближневосточного респираторного синдрома, возбудителем которого является другой представитель семейства коронавирусов. Именно поэтому подготовить начало клинических испытаний первой вакцины против COVID-19 удалось в рекордные сроки.