Путин заявил об увеличении числа преступлений

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17.03.2020, 13:30, Новости дня

Президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры заявил, что число преступлений в РФ возросло, причем каждое второе остается нераскрытым.

«Вынужден сегодня отметить, что в прошлом году впервые, начиная с 2016 года, общее число преступлений в стране выросло. Увеличилось и количество нераскрытых преступлений. Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остается нераскрытым. Здесь есть над чем подумать, и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что необходимо провести глубокий анализ проблем и разработать конкретные меры, направленные на их решение.

В феврале Путин на коллегии МВД призвал в 2020 году повысить уровень раскрываемости преступлений.

Ранее сообщалось, что в РФ уменьшилось число совершенных с применением оружия преступлений.



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