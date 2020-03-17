Путин призвал бороться с коррупцией «всегда и на всех направлениях»

17.03.2020, 13:30, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин заявил, что бороться с коррупцией необходимо «всегда и на всех направлениях».

По его словам, актуальное и крайне значимое направление Генпрокуратуры – это противодействие коррупции, передает РИА «Новости».

«Особенно это касается защиты бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, государственных и муниципальных программ, гособоронзаказа. Конечно, бороться с коррупцией надо всегда и по всем направлениям. Но сегодня, вы это прекрасно понимаете, особенно важно то, что я сейчас назвал», – сказал Путин.

Он отметил, что РФ выделяет «колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития». В связи с этим нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов.

Глава государства отметил, что в 2019 году суды взыскали имущество коррупционеров на сумму более 21 млрд рублей в доход государства, передает ТАСС.

«Только в прошлом году судами удовлетворены исковые заявления прокуроров о взыскании в доход государства имущества на сумму более 21 млрд рублей, а всего за семь лет реализации этих полномочий – около 33 млрд рублей», – сказал он.

Ранее Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить права граждан во время голосования по Конституции.