Песков объяснил слова Путина о политическом сознании

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17.03.2020, 13:12, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о политическом сознании.

«Это долгий разговор, но политическое сознание – это так и называется … Политическое сознание – это готовность и желание людей участвовать в политической жизни, осуществлять роль каждого отдельно взятого голоса для принятия важных решений. Вот что означает политическое сознание», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, в чем выражается политическое сознание.

Он рассказал также, что все несистемные оппозиционеры маргинализированы, сегментированы и не демонстрируют способностей для объединения усилий на политическом поприще.

«Это не задача Кремля называть несистемных оппозиционеров, мы этого не будем делать. Есть люди, которые таковыми являются, есть люди, которые претендуют на то, чтобы быть несистемными оппозиционерами. Можно констатировать, что все они маргинализированы, сегментированы и до сих пор не демонстрировали какой-либо способности для объединения усилий на политическом поприще», – сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, кого в Кремле из несистемных политиков считают серьезными.

Ранее Путин заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства.



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