 

В Нур-Султане и Алма-Ате ввели режим карантина

17.03.2020, 13:12, Новости дня

С 19 марта в Нур-Султане и Алма-Ате вводится режим карантина, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстан.

«С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султан и Алматы», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Карантин вводится с 00.00 19 марта (21.00 18 марта мск), меры предусматривают осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий, установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда и выезда из нее.

С понедельника в Казахстане ввели чрезвычайное положение на территории всей страны.

Напомним, «Аэрофлот» приостановил полеты в восемь городов Казахстана: Алма-Ату, Актобе, Актау с 23 марта по 23 апреля, Костанай с 21 марта по 22 апреля, Караганду с 19 марта по 23 апреля, Нур-Султан с 20 марта по 23 апреля, Шымкент с 23 марта по 22 апреля и Атырау с 24 марта по 23 апреля.



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