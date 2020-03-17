Скандалы: Пострадавшие выполнили работу полиции

17.03.2020, 13:05, Разное

Вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова

Как стало известно “Ъ”, в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова. Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Трое подельников господина Бойкова в конце прошлого года уже были осуждены на сроки от 2 лет 10 месяцев до 4,5 года.

Как рассказал “Ъ” знакомый с ситуацией источник, местонахождение 59-летнего Игоря Бойкова установили вкладчики Межтрастбанка, которым признанное в марте 2016 года банкротом кредитное учреждение задолжало в общей сложности почти 4 млрд руб. В начале марта экс-банкир неожиданно появился в одной из трех принадлежащих ему квартир, в доме 62 на улице Усачева в столичном районе Хамовники. Как только жертвы банкиров убедились в том, что приехал именно господин Бойков, они заблокировали его квартиру и вызвали сотрудников полиции. Последние и задержали находившегося более двух лет в федеральном и международном розыске бывшего президента Межтрастбанка.

Как уже рассказывал “Ъ”, изначально фигурантами уголовного дела, которое по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) расследует следственный департамент МВД, являлись бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, а также и. о. председателя правления Светлана Романова. Все трое по ходатайству следствия в апреле 2017 года были арестованы Гагаринским райсудом Москвы. Еще двое — экс-президент Межтрастбанка Игорь Бойков и член совета директоров кредитного учреждения Сергей Липатов в рамках этого дела довольно долго имели статус свидетелей. Ситуация изменилась после того, как показания об их причастности к выводу денег из банка дали Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. В прошлом году Останкинский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка более 2,5 млрд руб. к двум годам десяти месяцам и трем годам лишения свободы соответственно. Не признавшую вины госпожу Романову отправили в колонию на 4,5 года.

После одновременного ухода из «Транстелекома» и «Локомотива» в 2019 году Сергей Липатов стал акционером группы «Грас», занимавшейся строительством жилья в Москве и Сочи, а также вошел в совет директоров Межтрастбанка. В ноябре того же 2017 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил его в СИЗО. Однако следствие так и не собрало убедительные доказательства его причастности к хищениям в Межтрастбанке. В итоге уголовное преследование в отношении господина Липатова было прекращено.

А вот предполагаемого организатора хищения средств банка Игоря Бойкова задержать тогда не удалось. По данным оперативников, он уехал за границу и некоторое время проживал в Нидерландах.

Как говорится в материалах дела, созданная им организованная группа действовала с 2013 по 2016 год и «характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, стабильностью своего состава, четкой иерархической структурой, строгим распределением преступных функций и ролей между ее участниками, наличием общей материально-финансовой и технической базы, использованием мер конспирации преступной деятельности, в том числе путем придания ей вида гражданско-правовых отношений, тщательным сокрытием следов преступления».

Суть вменяемых в вину господину Бойкову и его сообщникам деяний сводится к выдаче заведомо невозвратных кредитов как физическим лицам, так и фиктивным фирмам, находившимся под контролем экс-президента Межтрастбанка.

Например, среди получателей займов на общую сумму более 2,5 млрд руб. значатся почти три десятка ООО, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. В частности, среди них числятся «АльянсЭкстра», «Велес», «ДорСтройПрогресс», «Еврокомсервис», «Интерком» и другие. При этом такую массу заемщиков мошенники, как считают следователи, использовали специально для придания хищениям «правомерного вида и сокрытия следов преступления от осуществляющих надзор подразделений Центробанка».

Олег Рубникович