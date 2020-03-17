Скандалы: Пола Уилана закроют от публики

17.03.2020, 13:05, Разное

Материалы дела о шпионаже бывшего американского морского пехотинца признаны совершенно секретными

В Московский городской суд поступили материалы уголовного дела гражданина США, бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Он обвиняется в шпионаже, процесс будет проходить в закрытом режиме в связи с наличием в деле секретных материалов. По версии ФСБ, господин Уилан занимался шпионской деятельностью как кадровый разведчик, а свою официальную работу в службе безопасности компаний Borg Warner и Kelly services использовал как прикрытие. По данным источников “Ъ”, в пользу такого вывода говорило и поведение американца, который не раз намекал в частных беседах на свою принадлежность к спецслужбам. Защита считает, что господин Уилан стал жертвой провокации ФСБ.

Материалы расследования в отношении Пола Уилана поступили в Мосгорсуд 16 марта. «Дата предварительного заседания пока не назначена»,— сообщила “Ъ” глава пресс-службы суда Ульяна Солопова. Она также отметила, что материалам уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно», в связи с чем процесс пройдет в закрытом режиме.

Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков уточнил, что дело будет рассматривать тройка судей. Гражданину США Уилану (у него имеются также паспорта Великобритании, Ирландии и Канады) инкриминируется шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Адвокат Жеребенков сказал “Ъ”, что, по его мнению, обвиняемый стал жертвой провокации, на чем и будет настаивать защита в суде.

Как уже не раз сообщал “Ъ”, Пол Уилан был задержан оперативниками ФСБ в гостинице «Метрополь» 28 декабря 2018 года сразу после получения им флеш-карты с некими «данными, составляющими гостайну». По информации “Ъ”, электронный носитель, обнаруженный у задержанного, содержал список личного состава одной из оперативных служб ФСБ. Как уверяют источники “Ъ”, секретные сведения по просьбе Уилана передал ему действующий оперативник российских спецслужб в звании майора, с которым они были знакомы около десяти лет.

После ареста господину Уилану было предъявлено обвинение в шпионаже. Американец вину не признает, а защита настаивает, что обвиняемый был уверен, что на передаваемой ему флешке были виды российских церквей и монастырей. Между тем, по данным “Ъ”, в материалах дела имеется запись разговора между обвиняемым и его приятелем, во время которого они обсуждают содержание флеш-карты.

Стоит отметить, что в момент задержания Пол Уилан занимал пост директора по безопасности американской компании Borg Warner, производящей автомобильные детали. Однако следствие уверено, что бывший морской пехотинец является кадровым разведчиком, который использовал свою официальную работу как прикрытие.

Напомним, что до перехода на должность директора по безопасности господин Уилан работал в известном кадровом агентстве Kelly services. Работа для господина Уилана, подчеркивают источники “Ъ”, специально подбиралась таким образом, чтобы он мог свободно перемещаться и знакомиться, не вызывая подозрений.

Как отмечают источники “Ъ”, во время частных разговоров американец почти не скрывал свою принадлежность к спецслужбам, то ли в шутку, то ли всерьез говоря, что имеет генеральское звание и сам выбирает объекты вербовки, находясь в свободном поиске.

По данным “Ъ”, господин Уилан заинтересовал российские спецслужбы еще во время своего первого визита в Москву в 2007 году. Тогда он служил в морской пехоте США, его подразделение находилось в Ираке, а сам господин Уилан — в официальном отпуске.

Внимание ФСБ турист привлек тем, что сразу после приезда начал активно искать контакты действующих российских военных и сотрудников ФСБ.

Телефоны, которыми пользовался господин Уилан, тогда начали прослушивать, а его встречи фиксировать. Иногда американец совершал неординарные поступки. Так, одному из своих новых знакомых в России господин Уилан привез книгу заочно осужденного за госизмену бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью.

В Россию господин Уилан приезжал ежегодно на протяжении десяти лет, в основном посещая Москву и Санкт-Петербург. За это время у него в России появились самые разные знакомые, в том числе и действующие сотрудники спецслужб. Интересно, что в рамках расследования было допрошено около пятидесяти человек, с которыми в России контактировал американец. Однако, как отметил адвокат Жеребенков, лишь один из них дал показания, что его пытались завербовать.

Владислав Трифонов