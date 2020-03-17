 

СК попросил продлить арест подозреваемых по делу Голунова

17.03.2020, 12:51, Новости дня

Следствие направило ходатайство в суд о продлении ареста четырем экс-полицейским по делу о задержании журналиста Ивана Голунова, сообщил представитель корреспондента и «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

«Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей обвиняемым на два месяца и девять суток, то есть до 7 июня», – сказал Бадамшин, передает ТАСС.

Экс-полицейскому Денису Коновалову, признавшему вину и давшему показания на других фигурантов, на этот же срок просят продлить домашний арест.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.



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