В Кремле опровергли подготовку обращения Путина к нации

17.03.2020, 12:51, Новости дня

Президент Владимир Путин не планирует обращение к нации в связи с датой общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Не готовится никакое обращение [Путина] к нации пока», – цитирует ТАСС Пескова.

Говоря о возможном переносе голосования на другую дату в связи с угрозой распространения коронавируса, он предложил «дождаться, когда дата голосования будет определена соответствующим актом президента».

При этом Песков уточнил, что четких сроков для издания такого акта нет.

Ранее издание «Медуза» сообщило, что Путин якобы готовит обращение к нации, в котором заявит, что голосование по поправкам в конституцию будет перенесено на 12 июня или 13 сентября.

Напомним, Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону. Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.