 

В МИД рассказали о подготовке к эвакуации россиян из-за коронавируса

17.03.2020, 12:51, Новости дня

Россия предпримет все необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Естественно, это находится в поле зрения, эта проблема сейчас. Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы эвакуацию обеспечить», – цитирует Грушко РИА «Новости».

По его словам, проводится работа над выяснением точного числа россиян в каждой стране, затронутой коронавирусом.

«Исходя из гуманитарного характера этой проблемы, мы рассчитываем на то, что все государства, к которым будут обращаться, сделают все необходимое чтобы максимально облегчить участь всех людей, включая российских граждан, и в данном случае обеспечить все необходимые условия для того чтобы мы могли их вывезти на родину», – отметил замминистра.

В понедельник РФ начала организовывать чартерные авиарейсы для эвакуации граждан с территории Узбекистана из-за распространения коронавируса.



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