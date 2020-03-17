 

Директор компании «Конкорд» сообщил об иске к США на 50 млрд долларов

17.03.2020, 12:47, Новости дня

Директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин подготовил иск против США за незаконное преследование и санкции на сумму 50 млрд долларов.

Пресс-служба компании опубликовала во «ВКонтакте» сообщение о том, что в течение двух лет «Конкорд» незаконно обвинялся во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. 

Отмечается, что правительство США «отказывалось предоставлять доказательства, фальсифицировало показания свидетелей и предпринимало всевозможные действия для недопущения справедливого судебного разбирательства». 

«Считаю, что на этом судебное разбирательство между «Конкордом» и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск «Конкорд против США» за незаконное преследование и санкции на сумму 50 млрд долларов», – говорится в сообщении.

Во вторник в США закрыли дело против российской компании «Конкорд», которую пытались обвинить в якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Американская прокуратура просила суд прекратить процесс, поскольку власти пришли к выводу, что «дальнейшее производство по делу «Конкорда», российской компании, которая не имеет присутствия в Соединенных Штатах и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности».

Планировалось, что процесс по делу «Конкорд менеджмент и консалтинг» в суде американского столичного округа Колумбия начнется в апреле.



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