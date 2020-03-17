 

Грузия предложила Абхазии и Южной Осетии помощь в борьбе с коронавирусом

17.03.2020, 12:47, Новости дня

Правительство Грузии готово оказать любую возможную помощь в борьбе с коронавирусом соотечественникам на «оккупированных территориях» – в Абхазии и Южной Осетии, сообщил премьер-министр Георгий Гахария, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

При этом он признал, что возможности Грузии на этом направлении «ограничены».

«Что касается «оккупированных территорий», мы ограничены в возможностях оказать здесь такую же помощь, какую оказываем остальным нашим гражданам. Несмотря на это, мы готовы – там, где это будет возможно, чтобы помочь в борьбе с глобальным вызовом», – сообщил он.

По словам Георгия Гахария, пока нет необходимости вводить режим ЧП в стране, но это будет сделано в случае необходимости.

Госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили также отметила, что Тбилиси «использует все каналы» для оказания возможной помощи жителям Абхазии и Южной Осетии.

«Мы не хотим оставлять наших соотечественников там наедине с очень серьезным вызовом», – сказала она.

Абхазия и Южная Осетия пока отказываются от такой помощи.

В Грузии 35 человек заболело коронавирусом, один излечился. В стране приняты жесткие меры регуляции.



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