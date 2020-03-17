РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ прекратили матчи до 10 апреля
17.03.2020, 12:47, Новости дня
Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом, сообщил источник.
«РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановят матчи до 10 апреля», – сообщил источник ТАСС.
В пятницу Минспорта объявило о создании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
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