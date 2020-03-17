В Узбекистане уже 10 зараженных коронавирусом

17.03.2020, 12:45, Новости дня

По состоянию на полдень 17 марта в Узбекистане выявлено 10 зараженных коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.

Утром в Узбекистане было 8 случаев, но за несколько часов выявили еще двух заболевших. Один из них – еще один родственник первой пациентки, жительницы Ташкента, которая 11 марта вернулась из Парижа. Она заразила всю семью. 15 марта вирус был обнаружен у ее дочери и сына, а 16 марта – у супруга и внука. Сейчас все десять родственников пациентки, с которыми она была в контакте, госпитализированы в клинику НИИ вирусологии, а 24 гражданина Узбекистана, которые летели с ней одним рейсом, помещены в карантин. В многоэтажном доме и квартире, где жила пациентка, была проведена дезинфекция, а все 230 жителей дома находятся под медицинским наблюдением.

Кроме этой семьи, другие заразившиеся также вернулись недавно из-за границы: из Лондона и Стамбула.

Министерство юстиции Узбекистана 17 марта сообщило в своем телеграм-канале, что распространение сведений и материалов о коронавирусе, “направленных на создание паники среди населения”, будет наказываться штрафом или тюремным заключением.

“Изготовление или хранение с целью распространения материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 44 млн. 600 тысяч сумов до 89 млн. 200 тысяч сумов (от 4,6 тыс до 9,3 тыс долларов) или исправительными работами до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет”, – сказано в сообщении.

“Если вышеуказанные действия совершены: по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием финансовой или иной материальной помощи, полученной от религиозных организаций, а также от иностранных государств, организаций и граждан; с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети интернет – наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет”, – заявили в Минюсте.