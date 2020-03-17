У участницы протестов против поправок к Конституции диагностировали черепно‑мозговую травму и перелом. По ее словам, ее избили в полиции

17.03.2020, 12:45, Новости дня

​У 19-летней московской активистки Веры Олейниковой, которую полицейские задержали во время одиночного пикета 14 марта у здания ФСБ в центре Москвы, диагностировали черепно-мозговую травму и перелом. Об этом сообщила сама девушка в телеграм-канале, прикрепив фотографию выписки.

Как утверждает Олейникова, после задержания 14 марта ее избили в отделении полиции. Об этом же сообщили несколько других задержанных, в том числе правозащитник Лев Пономарев.

Согласно выписке, полученной в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, у Олейниковой диагностировали “закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, мелкоочаговый ушиб левой лобной доли, перелом костей передней стенки лобной пазухи без смещения отломков, гемосинус, ушиб мягких тканей головы, ушибы кистей обеих рук, ШКГ 15 баллов”. В документе также говорится, что активистка пострадала при задержании, ударившись головой о стену.

Олейникову задержали во время пикета у здания ФСБ, где она стояла с плакатом “Лутин Пох”. Когда ее привезли в отдел полиции “Китай-город”, ей, по ее словам, “выломали палец”, а также били по рукам и заламывали их.

“Они мне сразу же заломили руки, надели наручники, начали изымать вещи, снимать шнурки. У меня все руки в крови были, потому что они мне их разодрали, пытались меня придушить, угрожали, что в унитаз будут мою голову засовывать. Они меня ударили по голове, когда пытались надеть на меня наручники и досмотреть. Я требовала понятых, требовала допустить моего защитника. Я бы выполнила все их требования, если бы они были законными”, – рассказала девушка.

Но протокол на Олейникову так и не составили: вместо этого активистку отпустили.

После этого она обратилась в НИИ им Склифософского, где ее госпитализировали, но через сутки выписали. По ее словам, это произошло “по звонку свыше”.

“Я собираюсь обратиться в прокуратуру и Следственный комитет. Сначала я думала, что мне придется писать заявления только на сотрудников полиции, но, по-видимому, придется разбираться и с докторами, – заявила Олейникова Радио Свобода. – Мне в воскресенье поставили капельницу глюкозы, а при ушибах мозга этого нельзя делать, потому что это усугубляет положение. Мне даже не предложили сделать обезболивающий укол. Когда я попросила таблетку, мне ее несли часа полтора”.