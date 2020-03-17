Смартфон LG V60 ThinQ 5G оказался дешевле Galaxy S20 Ultra

17.03.2020, 12:40, Новости дня

Публике еще совсем недавно рассекретили новый смартфон LG V60 ThinQ 5G, который мало чем отличается от предшествующей модели.

Вместе с тем аппарат получит ценник, который существенно ниже нынешней флагманской модели Samsung Galaxy S20 Ultra. Напомним, смартфон получил крупный 6,8-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Также новинка может похвастаться мощной батареей на 5000 мАч. В свю очередь, стоимость аппарата составляет 800 долларов. В максимальной модификации смартфон будет продаваться за 950 долларов.

Что касается флагмана Samsung Galaxy S20, то его ценник здесь составит 1000 долларов, тогда как в версии Ultra смартфон оценивается в 1400 долларов. Вместе с тем новый аппарат получил качественную основную камеру с главным датчиком 64 мегапикселя.