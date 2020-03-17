 

Смартфон LG V60 ThinQ 5G оказался дешевле Galaxy S20 Ultra

17.03.2020, 12:40, Новости дня

Публике еще совсем недавно рассекретили новый смартфон LG V60 ThinQ 5G, который мало чем отличается от предшествующей модели.

Вместе с тем аппарат получит ценник, который существенно ниже нынешней флагманской модели Samsung Galaxy S20 Ultra. Напомним, смартфон получил крупный 6,8-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Также новинка может похвастаться мощной батареей на 5000 мАч. В свю очередь, стоимость аппарата составляет 800 долларов. В максимальной модификации смартфон будет продаваться за 950 долларов.

Что касается флагмана Samsung Galaxy S20, то его ценник здесь составит 1000 долларов, тогда как в версии Ultra смартфон оценивается в 1400 долларов. Вместе с тем новый аппарат получил качественную основную камеру с главным датчиком 64 мегапикселя.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / ВС Ирана спутали украинский самолет с крылатой ракетой

20.02 / Доллар вырос до 63,72 рубля

22.02 / Общество: «Лидеры России» помогут в реализации нацпроектов

10.01 / Уволенная главред «Урюпинской правды» и глава администрации заключили мировое соглашение

19.01 / Меркель объяснила отсутствие контактов между Сарраджем и Хафтаром в Берлине

24.02 / В Днепре возле остановки общественного транспорта произошла стрельба, есть пострадавшие

09.02 / Владимир Хотиненко дал прогноз на “Оскар” 2020

13.02 / Число жертв коронавируса превысило 1350, Офис президента Украины признал, что поездка Зеленского в Оман была частной. Главное за день

05.03 / Гольдфарб: Народ в большинстве своем устал от Трампа. Думаю, Байден – следующий президент США

27.01 / Зеленский вывел Витренко из набсовета “Укроборонпрома”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика