 

Новый смартфон Oukitel WP6 получил аккумулятор на 10000 мАч

17.03.2020, 12:40, Новости дня

Китайская компания Oukitel в скором времени представит новый прочный смартфон Oukitel WP6.

В свою очередь, уже появились подробности о данном аппарате. Вместе с тем новый смартфон получил мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70 с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Новинка получила 6,3-дюймовый дисплей с небольшим вырезом для фронтальной камеры.

Кроме того, новинка имеет прочное защитное стекло. Данный аппарат имеет увеличенную емкость батареи до 10000 мАч. Также объявлено, что смартфон имеет степень прочности IP68, позволяющую погружаться на глубину до полутора метров на полчаса. Вместе с тем смартфон получил передовые опции и свежую версию операционной системы.



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